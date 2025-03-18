Пожежі на Одещині: вогонь перекинувся на один з національних парків

В Одеській області горить сухостій. Вогонь поширився на територію одного з національних парків

У ОВА закликали не запалювати сухостій та нагадали, що це незаконно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.

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На Одещині горить національний парк

В Одеській області пожежа поширилася на територію одного з національних парків.

Наші рятувальники ліквідовують масштабну пожежу сухостою в Одеському районі. Вогонь поширився на територію одного з національних природних парків області,

– повідомили в Одеській ОВА.

Групи вогнеборців також чергують біля житлових масивів, аби не допустити поширення вогню на будинки.

Там нагадали, що спалювати суху траву – незаконно. Це призводить до масштабних пожеж, шкодить довкіллю та загрожує людським життям.

Нагадаємо, за словами речниці Одеського управління ДСНС Марини Аверіної, у пожежі винна людина. Люди знову підпалили сухий очерет, попри всі попередження. На Одещині це було особливо цинічно, оскільки вогонь спалахнув на території Нижньодністровського національного природного парку. До слова, він входить у десятку найкращих в Україні. Торік у серпні там була пожежа, яка вирувала тиждень. Загинули тварини, багато цінних рослин.