Масштаби вражають: в Україні та Польщі "накрили" величезну наркоінфраструктуру

Викрито та припинено діяльність транснаціональної наркомережі в Україні та Польщі. Загалом "накрили" 34 нарколабораторії та 74 склади, а також вилучили більше 27 мільйонів доз наркотиків.

Також було проведено 506 обшуків та повідомлено про підозру 123 учасникам злочинних угруповань. Про це пише Нацполіція та СБУ.

Що відомо про операцію "Рубікон"?

Масштабну антинаркотичну спецоперацію під умовною назвою "Рубікон" провели у лютому.

Загалом викрили 4 організованих групи та злочинну організацію. Вони спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів: alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону.

Зловмисники побудували повний цикл нелегального "виробництва" – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим "споживачам",

– розповіли у поліції.

Так, учасники двох транснаціональних угруповань координували виготовлення та реалізацію психотропів на території Польщі, а також налагодили наркотрафік до України та Молдови. Як зазначив генпрокурор Кравченко, збут також йшов на ринках Грузії.

В Україні та Польщі "накрили" величезну наркоінфраструктуру: дивіться відео

Ще одна міжнародна група забезпечувала постачання прекурсорів до підпільних лабораторій в Україні та Польщі.

На українській території злочинці організували роботу мережі нарколабораторій, що охоплювала майже всі регіони.

Продукцію фасували та продавали через онлайн-майданчики й закриті чати в месенджерах. Розрахунки проводили у криптовалюті або готівкою.

Основні цифри

Проведено 506 обшуків, затримано 104 особи, з них 97 – в Україні, 6 – на території Польщі та 1 – на території Молдови.

Зокрема, у Полтаві затримано 36-річного організатора та чотирьох його спільників.

Про підозру повідомлено 123 особам. Фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Знешкоджено 34 нарколабораторії та 74 склади з готовою продукцією.

З незаконного обігу вилучено: 219,3 кілограма а-PVP (близько 109,1 мільйона гривень), 156,3 кілограма амфетаміну (78,6 мільйона гривень), 17,6 кілограма мефедрону (10,6 мільйона гривень), 7 кілограмів метамфетаміну (3,5 мільйона гривень), 47 кілограмів канабісу (18,4 мільйона гривень), 5 115 пігулок MDMA (2,6 мільйона гривень), 2 000 пігулок екстазі (1 мільйона гривень), 12 грамів кокаїну (67 тисяч гривень). ⁠

Викрито масштабну наркомережу / Фото СБУ та Нацполіції

Окремо вилучено прекурсор фенілнітропропен, з якого можна було виготовити 300 кілограмів наркопродукції – близько 12 мільйонів доз вартістю понад 150 мільйона гривень.

З урахуванням прекурсорів загальний обсяг вилученого перевищує 27 мільйонів доз на суму близько 400 мільйона гривень.

Вилучено також 1,6 мільйона гривень, 167 тисяч доларів, 39 тисяч євро, 45 тисяч USDT у криптовалюті та 41 автомобіль.

