Масштабна ДТП під Дніпром: зіткнулися 7 авто, зокрема 2 вантажівки – є потерпілий

На в’їзді до Дніпра одна за одною сталися одразу три аварії. Загалом участь у них взяли щонайменше 7 машин. На жаль, є потерпілий – чоловіка госпіталізували. Інцидент трапився приблизно о 9:00 29 січня на Криворізькій трасі.

Попередньо, у напрямку до міста на узбіччі зупинився пасажирський автобус, щоб замінити колесо. У цей час поруч проїжджала фура. Намагаючись об'їхати автобус, водій вантажівки намагався вивернути ліворуч, але не зміг здійснити маневр і зрештою зіткнувся з Chevrolet. Також машина зачепила чоловіка-пасажира, що стояв на узбіччі. Чоловіка госпіталізували із забоями, пише "Інформатор".

Зверніть увагу! Смертельна ДТП у Дніпрі: є загиблі – фото, відео

Дивіться відео з місця Масштабної ДТП під Дніпром

За мить тут сталося інше зіткнення. Водій іншої вантажівки намагався об'їхати аварію острівцем безпеки, але загруз в мокрій землі. Це ще більше ускладнило рух. За кілька хвилин недалеко від аварії зіткнулися Toyota і Audi. І перша злетіла в кювет, але зупинилася в декількох метрах перед деревом. На щастя, ніхто не постраждав.

Згодом сталася ще одна ДТП. Зіткнулися Subaru, Fiat і Audi. Попередньо відомо, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Масштабна ДТП за участю 7 машин на в'зді до Дніпра

На місці працювали патрульні. Оскільки рух було ускладнено, вони його регулювали. Затор у бік Дніпра тримався щонайменше 1 годину. Обставини усіх ДТП встановлюють фахівці.

Під Дніпром сталися 3 аварії за участю 7 машин: відео

До слова, нещодавно на трасі Київ – Одеса зіткнулися одразу 11 машин, зокрема рейсовий автобус іх пасажирами та вантажівка. У результаті постраждали 7 осіб. Один із потерпілих упав у кому. Крім того, загинув водій автобуса.