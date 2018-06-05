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Масштабна пожежа в Чорнобилі: синоптик попереджає жителів Києва про небезпеку

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Вітер несе дим з Чорнобильської пожежі на Київ
Вітер несе дим з Чорнобильської пожежі на Київ / Фото з Facebook

Мешканцям Києва варто бути обережними, адже вітер несе на столицю дим з пожежі, яка охопила території найбільш радіаційної зони Чорнобиля.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Як відомо, серйозна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 гектарів. Загоряння намагаються ліквідувати 126 рятувальників та 29 одиниць техніки, серед яких вертоліт і літак ДСНС.

Інформації про підвищений радіаційний фон нема. А ось що нам повинно бути цікаво – напрямок вітру. І вітер в Києві зараз – північний, північно-західний, 6-7 метрів за секунду,
– зауважила Діденко.

За словами синоптика, це означає, що вітер з боку Чорнобильської зони, де триває пожежа, спрямований у сторону Києва.

 

Теги: Пожежа Чорнобиль Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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