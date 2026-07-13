Раптове рішення про зміну керівництва уряду викликало миттєву реакцію міжнародних партнерів. Західні дипломати вже озвучили свої головні очікування від майбутніх кадрових перестановок у вищих ешелонах влади.

Як повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", Високий представник Європейського союзу Кая Каллас офіційно прокоментувала останні події в українському політикумі, пов'язані з відставкою прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Відповідну заяву європейська дипломатка зробила у понеділок, 13 липня, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у Брюсселі.



Каллас: Відставка уряду – внутрішня справа України, важливо продовжувати реформи / Фото: Інтерфакс-Україна

Як у ЄС оцінюють кадрові зміни в Києві?

Оцінюючи масштабні кадрові зміни в Києві, Каллас наголосила, що формування нового кабінету міністрів є виключно суверенним правом держави.

Звичайно, формування уряду – це внутрішня політична справа кожного. Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу,

– Кая Каллас, Високий представник ЄС.

Водночас європейська сторона чітко дала зрозуміти, що пильно стежитиме за збереженням темпів євроінтеграції. Каллас констатувала перед входом до будівлі Ради Європейського Союзу, розташованої на Rue de la Loi 175, що для партнерів вкрай важливо, аби робота з реформами продовжувалася. За її словами, у ЄС прагнуть просувати порядок денний розширення, тому очікують від України проведення реформ зі свого боку.

Варто зазначити, що сьогоднішнє засідання у бельгійській столиці присвячене не лише внутрішнім змінам в Україні. На порядку денному європейських міністрів стоїть обговорення військової підтримки за участю глави українського МЗС Андрія Сибіги, ситуація на Близькому Сході, а також затвердження нового пакету санкцій проти Російської Федерації у відповідь на масовані атаки на українські міста на початку липня.

Чому Юлія Свириденко йде у відставку?

Тим часом в українській столиці триває підготовка до формалізації кадрових рішень. Офіційне підтвердження своїх намірів піти у відставку Юлія Свириденко озвучила 12 липня 2026 року після закритої зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським в Офісі Президента на вулиці Банковій. Вона очолювала Кабінет Міністрів майже рік, починаючи з 17 липня 2025 року. Голосування у Верховній Раді за її звільнення, що автоматично означатиме відставку всього уряду, заплановане на 13-14 липня.

Глава держави пояснив такі кроки необхідністю реалізації оновленої політичної стратегії. За задумом Володимира Зеленського, кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відтепер має бути закріплений за окремим досвідченим фахівцем.

У межах цієї концепції Юлія Свириденко не залишає команду, а йде на підвищення. За даними народних депутатів та провідних медіа, їй запропонували очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером – посаду посла України в США. Ця стратегічно важлива дипломатична позиція у Вашингтоні звільнилася минулого тижня, коли попередня посолка Ольга Стефанішина подала у відставку за власним бажанням, пославшись на особисті обставини.

Зверніть увагу! У політичних кулуарах ширяться чутки з посиланням на окремих політиків та журналістів, що Національне антикорупційне бюро України найближчим часом може оголосити Ользі Стефанішиній підозру, хоча жодних офіційних звинувачень наразі не висунуто.

Хто може очолити новий Кабмін?

Головною інтригою залишається ім'я нового очільника уряду. Основним кандидатом на цю посаду є Сергій Корецький – чинний голова правління НАК "Нафтогаз України" та СЕО "Укрнафти". Банкова робить ставку на людину з ринку з потужним технократичним та бізнесовим бекграундом.

Корецький отримав високу оцінку керівництва держави за ефективне подолання енергетичної кризи минулої зими 2025-2026 років та успішне залучення західних коштів. Під його керівництвом дохід Групи "Нафтогаз" у 2025 році зріс на 5,7%, сягнувши 270,92 мільярда гривень.

До моменту офіційного призначення нового прем'єра стабільність виконавчої влади забезпечуватиме тимчасовий виконувач обов'язків голови уряду Денис Шмигаль. Він є унікальним рекордсменом української політики: після п'яти років на чолі Кабміну (2020-2025) Шмигаль встиг попрацювати міністром оборони, а з січня 2026 року обіймає посаду першого віцепрем'єра – міністра енергетики. Саме його досвід має гарантувати безперебійну роботу державного апарату під час цього масштабного транзиту влади.