Масштабні лісові пожежі у Греції видно з космосу: фото
Масштабні лісові пожежі у Греції на біля Афін досягли таких масштабів, що їх можна побачити з космосу.
Фото з космосу зробив європейський супутник Sentinel 2 з програми "Коперник".
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У понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер.
Зараз осередок пожеж знаходиться в районі прибережного курортного міста Кінета, а також біля міст Рафіна, Пікермі, Маті, Неос Вутзас, де введений режим надзвичайного стану.
За останніми даними загинула 81 людина. Щонайменше 187 людей, в тому числі 23 дітей, отримали поранення. Кількість зниклих безвісти досі невідома.
Пожежа в Греції з космосу
Раніше Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.