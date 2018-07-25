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Масштабні лісові пожежі у Греції видно з космосу: фото

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Лісові пожежі в Греції
Лісові пожежі в Греції / Радіо Свобода

Масштабні лісові пожежі у Греції на біля Афін досягли таких масштабів, що їх можна побачити з космосу.

Фото з космосу зробив європейський супутник Sentinel 2 з програми "Коперник".

Читайте також: Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео

У понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер.

Зараз осередок пожеж знаходиться в районі прибережного курортного міста Кінета, а також біля міст Рафіна, Пікермі, Маті, Неос Вутзас, де введений режим надзвичайного стану.

За останніми даними загинула 81 людина. Щонайменше 187 людей, в тому числі 23 дітей, отримали поранення. Кількість зниклих безвісти досі невідома.

Пожежа в Греції з Космосу
Пожежа в Греції з космосу

Раніше Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.

Теги: Греція Пожежа Жертви Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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