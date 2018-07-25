Масштабні лісові пожежі у Греції видно з космосу: фото

Масштабні лісові пожежі у Греції на біля Афін досягли таких масштабів, що їх можна побачити з космосу.

Фото з космосу зробив європейський супутник Sentinel 2 з програми "Коперник".

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У понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер.

Зараз осередок пожеж знаходиться в районі прибережного курортного міста Кінета, а також біля міст Рафіна, Пікермі, Маті, Неос Вутзас, де введений режим надзвичайного стану.

MUNDO | Televisão da Grécia informa que chega a 60 o número de mortos pelos incêndios florestais no país em meio à grande onda de calor na Europa. Satélite Sentinel-2 registrou incêndios no território grego. #πυρκαγιών #φωτια #αττικη pic.twitter.com/rvGh57JXvy — MetSul Meteorologia (@metsul) 24 июля 2018 г.

За останніми даними загинула 81 людина. Щонайменше 187 людей, в тому числі 23 дітей, отримали поранення. Кількість зниклих безвісти досі невідома.



Пожежа в Греції з космосу

Раніше Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.