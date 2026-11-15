У Празі понад 400 тисяч людей вийшли на протест проти політики уряду щодо ЗМІ

15 листопада у столиці Чехії Празі на Летенському полі відбулася масштабна акція протесту проти планів уряду змінити систему фінансування суспільних медіа. Учасники мітингу побоюються, що перехід Чеського телебачення та Чеського радіо на фінансування з державного бюджету посилить вплив влади на їхню роботу.

Про це пишуть видання Idnes, TN Nova та Novinky.

Чому сотні тисяч людей вийшли на протест у Празі?

Акцію організувала громадська організація "Мільйон моментів за демократію".

За оцінкою її голови Мікулаша Мінаржа, на мітинг прийшли від 350 до 450 тисяч людей.

Мітинг розпочався о 14:00 за місцевим часом. Уже через пів години організатори повідомили, що відведена для акції територія повністю заповнена.

Через велику кількість людей празький метрополітен працював у посиленому режимі, а до місця проведення протесту запустили додаткові трамваї.

Масштаб протесту в Празі: дивіться відео

Головна вимога учасників протесту – зберегти незалежність суспільного мовлення. Вони закликали уряд відкликати законопроєкт про скасування ліцензійних зборів, не скорочувати фінансування медіа та провести відкрите обговорення реформи за участю експертів і представників влади.

Крім того, організація вимагає від урядової коаліції усунути Томіо Окамуру з посади голови Палати депутатів і не допускати політичний рух "Свобода і пряма демократія" (SPD) до керівництва Міністерством оборони.

Мікулаш Мінарж також запросив представників уряду на публічну дискусію з експертами, заплановану на 2 грудня. Він закликав владу гарантувати, що надалі важливі рішення не ухвалюватимуть поспіхом і без належного обговорення.

Сотні тисяч людей вийшли на акцію протесту у центрі Праги: дивіться відео

Протестувальники побоюються, що фінансування суспільних мовників безпосередньо з держбюджету дасть уряду більше можливостей впливати на редакційну політику. Вони посилаються на досвід Угорщини, Словаччини, Польщі та Сербії, де, на їхню думку, політичний тиск послабив незалежність медіа.

Водночас організатори наголошують, що проблема не обмежується лише суспільним мовленням. Вони вважають дії уряду частиною ширшого послаблення демократичних інституцій, зокрема незалежності судів, громадянського суспільства та сил безпеки.

Учасники мітингу також звинуватили прем'єр-міністра Андрея Бабіша в брехні та неналежному управлінні.

Той, своєю чергою, заявив, що поважає право громадян на протест, однак не погоджується з їхніми звинуваченнями.

Бабіш запевнив, що уряд не збирається встановлювати контроль над суспільними медіа, втручатися в їхню роботу чи диктувати, що вони мають висвітлювати. За його словами, чинна система фінансування застаріла, а її реформування відповідає практиці інших європейських країн.

Що передувало протесту

24 жовтня коаліційна більшість у парламенті Чехії підтримала в першому читанні законопроєкт про скасування обов'язкових зборів за користування суспільним телебаченням і радіо.

Натомість фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо планують перевести безпосередньо на державний бюджет.

Початковий план реформи передбачав скорочення фінансування мовників приблизно на 15%. Це може призвести до звільнення частини працівників і зменшення виробництва програм.

Після голосування протестувальники намагалися потрапити до будівлі парламенту.

Згодом, 25 жовтня, на Староміській площі Праги відбулася ще одна масштабна акція під гаслом "Руки геть від медіа".

А 3 листопада працівники Чеського телебачення та Чеського радіо провели страйк на знак протесту проти запланованої зміни фінансування.