Нацполіція провела понад 400 обшуків і закрила майже сотню шахрайських call-центрів

Українські правоохоронці провели масштабну спецоперацію та ліквідували розгалужену мережу call-центрів, які ошукували людей по всьому світу. Під час рейдів правоохоронці вилучили величезну кількість техніки, готівки та дорогих автомобілів.

Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Національна поліція.

Які результати обшуків?

СБУ та Нацполіція припинили діяльність 94 шахрайських call-центрів по всій країні. Загалом силовики провели 411 обшуків у багатьох областях України та ліквідували майже 1800 робочих місць операторів.

Слідчі дії охопили Київську, Дніпропетровську, Одеську, Львівську, Вінницьку, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську та інші області. У результаті рейдів поліцейські вилучили понад 3300 комп'ютерів, понад тисячу телефонів, 5 тисяч SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.

Окрім цього, правоохоронці виявили понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, кілограм золота в злитках, елітні годинники та 22 автомобілі й мотоцикли преміумкласу.

Поліція провела обшуки у call-центрах: Фото Нацполіції

Що відомо про діяльність шахраїв?

Організатори розгалуженої схеми ретельно готували працівників зі знанням іноземних мов та навіть перевіряли їх на поліграфі, аби запобігти витоку інформації. Для переконливості зловмисники маскувалися під юристів, банкірів чи держслужбовців та активно застосовували технології deepfake.

Схеми були різними, але мета одна – заволодіти чужими грошима. Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно, нібито пропонуючи допомогу з "поверненням інвестицій",

– зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

Він додав, що здобуті кошти фігуранти конвертували у криптовалюту, дробили між гаманцями та виводили через підставних осіб, скуповуючи елітну нерухомість і предмети розкоші.

За попередніми оцінками, збитки потерпілим з України, ЄС та країн Центральної Азії перевищують 100 мільйонів гривень. 26 учасників злочинних угруповань вже отримали підозри.

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