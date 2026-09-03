Про проблеми у функціонуванні нейромереж свідчать актуальні дані моніторингового сайту Downdetector.
Що відомо про збій популярних ШІ-агентів?
Найбільше скарг надходити щодо роботи сервісів OpenAI, зокрема ChatGPT – за останню годину понад 20 тисяч людей повідомили про проблеми.
Крім того, по кілька тисяч скарг зафіксовано щодо функціонування AI-моделей Claude і Grok.
Користувачі скаржаться, що не можуть скористатися сервісом. Причини одночасного збою наразі не уточнюють.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Водночас офіційні представники компаній поки не надали коментарів щодо термінів відновлення повноцінного доступу.
Збої у роботі популярних ШІ-сервісів / Скриншоти із сайтів Downdetector і Grok.com
Ближче до 18:45 деякі сервіси почали знову працювати нормально, зокрема ChatGPT. Grok наразі не працює.