"Бог наказує нас за щось": підбірка мемів про перший матч України на Євро-2024

У п'ятницю, 17 червня, збірна України провела свій перший матч у рамках Євро-2024. Противником українських футболістів була Румунія.

Матч несподівано для фанів закінчився з розгромним рахунком 3:0. Поразка "синьо-жовтих" викликала бурхливу реакцію у мережі. Ще до завершення гри українці створили сотню мемів, найкращі з яких – передає 24 Канал.

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Дебют України на Євро-2024

У понеділок, 17 червня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" відбувся матч між збірними України та Румунії. Це стартовий поєдинок підопічних Сергія Реброва у рамках Євро-2024. Однак, як кажуть, перший млинець – нанівець.

Реакція українців на дебютну гру на Євро-2024 / Перша приватна мемарня

Українська збірна цього разу програла противнику з рахунком 3:0. Такий дебют команди Реброва дещо засмутив українських фанатів, через що вони створили купу мемів про цей вечір.

Жарти українців під час трансляції / Фото Укрнаступ

Справедливості заради, українці кілька разів намагалися штурмувати ворота збірної Румунії, проте невдало. Через що користувачі мережі почали іронізувати про зміну спеціалізації наших футболістів.

Особливого "вогника" фанам додав сервіс Megogo, який демонстрував гру. У другому таймі виникли раптові проблеми з трансляцією, через що багато українців до кінця матчу спостерігали чорну картинку.

Меми про вимкнення трансляції Megogo / Фото з мережі

Як зазначила пресслужба, попередньою причиною є технічний збій в мережі доставки контенту через погодні умови. Однак українці вже висловили власну версію подій.

Реакція користувачів Х на проблеми Megogo / Фото з мережі

Важливо! Жарти жартами, але бажаємо успіху нашій збірній у наступному матчі зі Словаччиною, що відбудеться вже у п'ятницю, 21 червня. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом. Хлопцям як ніколи важлива ваша підтримка!

Головні меми дебюту України на Євро-2024: дивіться фото

Додамо, що 17 червня о 19:00 за Києвом зустрілися й суперники України та Румунії по групі – Бельгія та Словаччина, які також грають свій стартовий матч на Євро-2024. Текстову трансляцію 24 Каналу ви можете знайти за посиланням.