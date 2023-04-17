Матері представника ЛГБТ-спільноти, який зараз боронить Україну, погрожують

Матері Павла Лагойди надходять погрози від невідомих. Він є представником ЛГБТ-спільноти, наразі чоловік захищає Україну на фронті.

Про це військовий написав на своїй сторінці в інстаграмі. За його словами, зловмисники пов'язують свої дії із діяльністю Павла.

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Погрози рідним військового

"Мені дзвонила мама, сказала, що їй дзвонив якийсь невідомий номер з погрозами, що спалить будинок, якщо я не перестану займатися тим, чим займаюсь, і щоб не позорив ЗСУ!", – написав боєць.

Також Лагойда розповів, що невідомі приїжджали під будинок, де живе його родина, і фотографувало його. Це помітила мати захисника і випустила собаку, що злякало водія.

"Сказати, що я переживаю за її безпеку, – це нічого не сказати! Мама буде звертатися до поліції і писати заяву!", – додав військовий.

"Пряма робота на Росію"

На це відреагувало об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права". Там закликають відповідні українські служби вжити заходів щодо тих, хто погрожує рідним українського військового.

Там наголосили, що напади і погрози рідним військових через їхню активістську правозахисну діяльність у цивільному житті – обтяжлива обставина і без того тяжкого злочину. В організації також акцентували, що це "пряма робота на Росію, або слід її агентури".

"Будь-які напади на активістів, котрі створюють позитивний імідж розвитку демократії в Україні за кордоном (про Павла нещодавно писало видання The Economist), їх дискримінація, погрози та приниження, є російськими диверсіями та підривною діяльністю проти держави України, її народу під час війни", – йдеться в заяві організації.

Що відомо про військового