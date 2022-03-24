Матерів "кинули": чому росіяни не забирають свої трупи
24 березня 2022 , 20:28Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Анатолія Амеліна
Чому росіяни не забирають свої трупи? Спойлер – економлять на матерях. Саме так працює російська машина війни.
Диспозиція
За даними росіян, їх втрати в Україні становлять трохи більше 500 осіб.
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За офіційними даними України – 15300. За даними розвідки – понад 18 тисяч.
При цьому Путін обіцяв матерям загиблих солдатів 5 мільйонів рублів.
Математика війни
На гонорар тим, хто "ще нарожаєт", витратять лише: 5 мільйонів рублів х 500 трупів = 2,5 мільярда рублів (або 17 мільйонів доларів).
Ну, а на решті "зниклих безвісти" Росія заощадить.
17 500 вбитих росіян х 5 мільйонів рублів = 87,5 мільярда рублів або близько 700 мільйонів доларів.
Саме на стільки кинули матерів убитих в Україні російських солдатів.
Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: