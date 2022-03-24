Матерів "кинули": чому росіяни не забирають свої трупи

Чому росіяни не забирають свої трупи? Спойлер – економлять на матерях. Саме так працює російська машина війни.

Диспозиція

За даними росіян, їх втрати в Україні становлять трохи більше 500 осіб.

Читайте також Україна нарешті відкрила цивілізованому світу очі на Росію

За офіційними даними України – 15300. За даними розвідки – понад 18 тисяч.

При цьому Путін обіцяв матерям загиблих солдатів 5 мільйонів рублів.

Математика війни

На гонорар тим, хто "ще нарожаєт", витратять лише: 5 мільйонів рублів х 500 трупів = 2,5 мільярда рублів (або 17 мільйонів доларів).

Ну, а на решті "зниклих безвісти" Росія заощадить.

17 500 вбитих росіян х 5 мільйонів рублів = 87,5 мільярда рублів або близько 700 мільйонів доларів.

Саме на стільки кинули матерів убитих в Україні російських солдатів.