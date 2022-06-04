Мати 8-річного автора "Маріупольського щоденника" розповіла, як сім'я втікала з оточеного міста

Єгор Кравцов, 8-річний автор сумнозвісного "Маріупольського щоденника" нарешті перебуває у відносній безпеці. Він та його сім'я на 100-й день війни, 3 червня, змогли вибратися з окупації та дістатися до Запоріжжя.

Про це у мережі розповів їхній родич Євген Сосновський. А вже сьогодні, 4 червня, мати хлопчика Олена Кравцова в ефірі спільного марафону новин розповіла, як родині вдалося виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя.

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Як Кравцові дісталися до Запоріжжя

Кравцові виїжджали у такому складі – мати Олена, бабуся Тетяна та двоє дітей – Єгор та Вероніка. Мама та діти були пораненими.

За словами Олени, евакуація була для них дуже важкою. Кравцові намагалися виїхати цілий місяць – дуже складно було знайти перевізника.

Окрім того, вони не хотіли проходити фільтрацію. Але без неї можна було доїхати лише до Мангуша, а далі не випускали.

Щоб пройти її, потрібно записатися. Для цього люди чекають місяць або більше. Коли виїжджала сім'я Кравцових, приймали людей, які були у черзі були 2300-ми, а запис сягав 7600 прізвищ. Як зауважила Олена, за день перевірку проходять близько 40 людей.

Їхній родині так довго чекати не довелося. Їх як поранених прийняли без черги того ж дня, коли вони приїхали до Мангуша. У деталі проходження цієї пекельної перевірки жінка не вдавалася.

Сім'я Кравцових приїхала до Запоріжжя / Фото Євгена Сосновського

На щастя, Кравцовим вдалося доїхати до Запоріжжя. Надовго залишатися тут вони не планують – хочуть їхати до Києва. На запитання, чи не думали про виїзд за кордон, Олена впевнено відповідає – ні.

З України я однозначно не збираюся виїжджати. Як я кажу, не для того ми повернулися, щоб їхати кудись далі. Плануємо до Києва. Можливо, в якесь інше місто, але на території України,

– сказала жінка.

Олена та Єгор Кравцові розповіли свою історію / Скриншот зі спільного марафону новин

Родина адаптовується та звикає до нового

Зараз сім'я, яка пережила справжнє пекло, намагається відновити сили після життя в окупації та важкої евакуації. Під час розмови з журналістами Олена посміхається та розповідає, що тут, на підконтрольній Україні території, навіть дихається по-іншому.

Зараз стан заспокоєння. У душі – просто мир, це не передати. Там – постійна напруга, ти не знаєш що буде. А тут просто спокій, радість,

– поділилася Олена Кравцова.

За її словами, зараз вони намагаються відпочивати морально та фізично, проводять час на природі, біля річки, стараються "адаптуватися до тиші".

"Маріупольський щоденник" Єгора Кравцова шокував увесь світ

"Маріупольським щоденником" зараз називають блокнот, який Єгор вів у Маріуполі. У ньому він описував те, що чув, бачив та відчував. Мама Олена випадково знайшла зошит, а Євген Сосновський поширив фото деяких сторінок у мережі. Ці світлини облетіли увесь світ.

Щоденник Єгора починається з хорошого: "Я добре поспав, прокинувся, посміхнуся". Але те, що написано після цих слів, шокує та жахає. На папері хлопчик розповів про те, що у нього помер дідусь, а сам він та його близькі – поранені.

"У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте м'ясо на руці та рана на нозі", – писав він.

Любов Єгора до життя захоплює, але страшна хроніка подій, виведена дитячою рукою раптом переривалася добрими новинами. Він розповідав про свою нову подругу Віку, її хороших батьків та те, що у нього скоро день народження.

Написане він ілюстрував, але й малюнки лякають дисонансами – на сусідніх сторінках можна побачити дитячу вечірку з тортом і веселощами та зображення зруйнованих будинків, танки та гелікоптери, людей зі зброєю в руках та трупи, що лежать на вулицях.

У мене померли дві собаки, бабуся Галя та улюблене місто Маріуполь,

– фраза Єгора, яка вразила та розчулила людей з усього світу.

Сторінки з "Маріупольського щоденника" Єгора Кравцова / Фото Євгена Сосновського



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