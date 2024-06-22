Приклад українського духу: мати загиблого бійця задонатила Фонду Притули 2,5 мільйони гривень

Мати полеглого військового з Донеччини задонатила 2,5 мільйони гривень державної компенсації у Благодійний фонд Сергія Притули. Вона попросила купити щось таке, що продовжуватиме справу сина.

Прохання матері виконали: купили безпілотні авіаційні комплекси. Волонтер поділився з 24 Каналом деталями щемливої історії й тим, як зброя уже знищує ворога.

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Що вдалося придбати БФ

За словами Притули, вчинок матері загиблого бійця – це квінтесенція жертовності українського народу.

Ми вдячні насамперед за довіру до Фонду. Вона фактично доручила виконати свою волю,

– додав він.

Волонтери обрали з-поміж різної номенклатури те, що у межах бюджету зможе принести найбільшої шкоди ворогу на Донецькому напрямку.

Мама просила, щоб саме підрозділам, які працюють на Донецькому напрямку ми допомогли,

– зазначив Сергій Притула.

Благодійний Фонд придбав 60 ударних дронів літакового типу "DARTS" з катапультами для їхнього запуску.

Як працює "DARTS"

БпАК "DARTS" поки не є масовими у використанні українськими підрозділами. Упродовж квітня Благодійний Фонд Сергія Притули збирав кошти на розширення можливостей військової школи "Боривітер" з навчання операторів FPV-дронів та дронів літакового типу.

Мовиться якраз про ці апарати, які мають здатність залітати від лінії фронту у глибину на понад 40 – 50 кілометрів. У них достатньо потужностей, щоб протриматися в повітрі до години та вичекати цінний об'єкт, а не розмінюватися на ціль, яку може знищити FPV-дрон.

Бойове чергування досить потужне. Жертвами "DARTS" стають ворожі системи залпового вогню та радіоелектронної боротьби, а також великий транспорт.

Ми щасливі, що мати загиблого воїна залишилася задоволеною. Під час передачі "DARTS" я мав можливість спілкуватися з нею по відеозв'язку,

– зауважив Сергій Притула.

"З одного боку, це крає, розриває серце. З іншого – ми пишаємося сталевою волею наших людей, наших матерів насамперед. Хочу подякувати усім людям, в яких досі не опустилися руки, які знаходять можливість донатити та не чекають, що хтось щось зробить за них", – констатував волонтер.