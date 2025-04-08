Подія відбулася 4 квітня, а інформацію про неї оприлюднили 7 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім в Instagram.

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У Білому домі відсвяткували відмову від наркотиків матері Венса

На церемонії, що зібрала близьких і рідних, Беверлі вручили спеціальну медаль на честь її десятирічної тверезості.

У п’ятницю в Білому домі Джей Ді Венс відзначив важливий момент – святкування 10-річчя тверезості своєї мами Бев з усією родиною. Вітаємо!

– йдеться в дописі Білого дому.

Джей Ді Венс виступив із щирою промовою, віддавши належне силі волі своєї матері.

"Я з гордістю можу сказати, що моя мама сьогодні тут, і вона вже десять років вільна від наркотиків. Я люблю тебе, мамо", – сказав він.

Історія подолання залежності Беверлі Ейкінс стала відомою широкому загалу завдяки книзі її сина – "Сільська елегія", де він відверто розповів про складне дитинство і вплив залежності матері на своє життя. Цей досвід неодноразово згадувався й у політичних дебатах.

Наразі Беверлі Ейкінс допомагає іншим людям, які борються із залежністю, працюючи медсестрою в реабілітаційному центрі в Цинциннаті.