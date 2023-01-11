Мати везе човном труну з тілом сина, який віддав життя за Україну: мережу облетіло щемливе фото

У війні за нашу свободу віддають свої життя найкращі сини та доньки України. Кожна втрата є великою трагедією для нашої держави, а ще більшою для рідних, зокрема, матерів. Один з кадрів, який це ілюструє, уже облетів мережу.

Мова йде про світлину фотографа Еріка Мармора. На фото видно, як матір на човні перевозить труну свого сина, який загинув у боях за Україну.

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Фото з Харківщини облетіло мережу

Світлина, яка облетіла мережу, зроблена у Старому Салтові – селищі на Харківщині, яке з перших днів повномасштабної війни опинилося в окупації. Загарбники зруйнували міст через річку Сіверський Донець, який був єдиним шляхом на протилежний берег. Тому тепер людям доводиться користуватися човнами.

То ж матері, яка на війні втратила свого сина, довелося перевозити труну через річку на човні, аби поховати його. На човні четверо людей (якщо не враховувати фотографа), серед яких матір загиблого героя з букетом квітів, труна з тілом воїна та хрест. Цей щемливий кадр облетів мережу і розчулив тисячі користувачів. Зокрема у коментарях люди пишуть про те, що цей кадр надзвичайно сильний, адже матері доводиться перевозити тіло рідного сина.

Світлина зроблена у січні 2023 року.

Матір перевозить тіло загиблого сина через річку / Фото Еріка Мармора