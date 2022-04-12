Мати впізнала сина за кросівками: у Бузовій знайшли тіла закатованих українців – шокуюче відео

На звільненій Київщині продовжують знаходити тіла загиблих людей. Черговий день пошуків завершився трагедією для однієї зі українських родин.

Цю територію ворог покинув на початку квітня 2022 року. У селі Бузова, що на Київщині, знайшли два тіла у місцевому колодязі. Про це повідомив голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

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На Київщині мати впізнала тіло загиблого сина за кросівками

Дідич додав, що колодязь знаходився на території заправки. Вони впізнали загиблих, які були містянами Бузової. За його словами, ці юнаки були членами територіальної оборони.

Мати одного із загиблих юнаків особисто впізнала свого сина. Допомогли їй у цьому його кросівки.

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