Мати втопила власних дітей у Києві: суд визначив її подальшу долю

Підозрюваній у вбивстві двох власних дітей Катерині Бабкіній Драницький райсуд Києва обрав обмежувальний захід, відповідно до якого жінка найближчий час проведе за ґратами.

Відтак, Бабкіну триматимуть під вартою упродовж 60 діб без права внесення застави, як просила прокуратура, пише ТСН.

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"Суддя задовольнила клопотання обвинувачення – арешт Бабкіної триватиме до 25 грудня. Її захист має 5 днів на апеляцію", – зазначають журналісти.

Також у виданні додають, що сам суд відбувався за зачиненими дверима. Сталося це з ініціативи адвоката підозрюваної, яка подала відповідне клопотання, бо життю її підзахисної погрожували.

Нагадаємо, 26 жовтня у Києві матір втопила 2 своїх дітей – 6-річну Ганну та 5-річного Данила Бабкіних. Усі деталі цієї моторошної трагедії читайте у нашому матеріалі.