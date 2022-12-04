"Я ще подякую українцям": матір полоненого окупанта накинулася на Путіна та "кишенькових матусь"

Матір полоненого російського окупанта записала звернення до кремлівського диктатора Путіна через те, що її сина не повертають з полону. Жінка обурена не тільки діями диктатора, але й міноборони та словами "кишенькових матусь".

Своє невдоволення висловила росіянка Іріна Чистякова. Матір полоненого окупанта заявила, що Кремль зобов'язаний повернути її сина, якщо він справді живий.

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Матір окупанта хоче судитися з Росією

Чистякова на закиди однієї з "кишенькових матусь" Путіна про те, що гнівні звернення до Кремля записують насправді не матері тих, кого відправили помирати за безглузді та хворі амбіцій диктатора. За словами жінки, у неї є ціла папка листів та документів, які підтверджують, що її сина забрали на війну проти України.

Жінка запропонувала Путіну створити закритий канал для комунікації міноборони з матерями окупантів і зазначила, що надсилатиме туди альбоми з оголошеннями про розшук зниклих дітей. Зокрема жінка вже виготовила 3 такі альбоми за ціною 15 тисяч кожен, 2 з яких відправила на Донбас та у Ростовську область, аби знайти свого сина, який, як з'ясувалося, може бути у полоні.

Матір окупанта заявила, що подякує українцям за збереження життя її сина і благатиме Україну про обмін. Однак, за її словами, Росія повинна це зробити і вона порушує її права та права її сина, тому Іріна Чистякова має намір подати позов проти Росії, зокрема проти міноборони.

Страшний суд не уникне Путіна

Росіянка пригадала Біблію, мовляв, кажуть, що Путін віруючий. То ж жінка нагадала про заповідь "не вбий", яку зараз порушує Росія. Матір окупанта звернулася до Путіна і закликала його не вірити патріарху Кірілу, який переконує його, що той зможе за кілька хвилин до смерті покаятися і Бог пробачить йому все скоєне.

Водночас за словами жінки, Страшний суд не омине нікого, у тому числі й диктатора Путіна.

Звернення матері окупанта до Путіна: дивіться відео

Варто відзначити, що це вже не перше звернення Іріни Чистякової. Вперше вона зверталася до диктатора Путіна після його зустрічі з "матерями військових". Тоді ще син росіянки вважався зниклим безвісти, однак вона закликала повернути його, якщо той ще живий.