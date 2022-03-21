МАУ пропонує свої літаки в користування іншим країнам

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пропонує свої літаки для чартерних та гуманітарних рейсів за межі України та у мокрий лізинг.

Таким чином МАУ хоче підтримувати свою діяльність, щоб забезпечити внесок в економічну стабільність України під час воєнного стану та закриття повітряного простору в країні. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у LinkedIn.

До теми Росіяни ще довго нікуди не зможуть полетіти: все через Бермуди

Зазначається, що літаки МАУ успішно проходять перевірки та відповідають сучасним вимогам експлуатаційної безпеки IOSA (IATA Operational Safety Audit), які охоплюють усі аспекти діяльності авіакомпанії.

Що пропонує МАУ

Авіаперевізник пропонує авіакомпаніям та партнерам приєднатися до економічної підтримки України, скориставшись наявністю літаків МАУ для чартерних та гуманітарних рейсів за межі України та уклавши договори "мокрого лізингу". Тобто надавати літаки в оренду з повним екіпажем, технічним обслуговуванням та страхуванням.

У компанії наголосили, що співпраця можлива лише з тими компаніями, які не літають до Росії та Білорусі, а також не отримують фінансування з цих країн.