Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала вже четвертий регулярний рейс у столицю Вірменії. Все через бойові дії в Нагірному Карабасі.

Після аналізу доцільності польотів у зону вірменсько-азербайджанського конфлікту МАУ вирішила скасувати ще один рейс "Київ – Єреван". Літак, який був запланований на 5 жовтня, не полетить у столицю Вірменії. Про це повідомили на сайті МАУ.

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На превеликий жаль ситуація в регіоні залишається нестабільною. Безпека – наш безсумнівний пріоритет. Ми бажаємо, щоб ситуація нормалізувалася і ми змогли повернутися до регулярної програми польотів, адже Вірменія – одна із найбільш відвідуваних українцями країн,

– підкреслили в МАУ.

Рішення авіакомпанії підтримує Державна авіаційна служба України. МАУ також додали, що безпеку здійснення кожного рейсу розглядають окремо.

Зверніть увагу! Авіакомпанія повідомляла, що можливо призупинить рейси в Баку , які мали б відновити з 4 жовтня.