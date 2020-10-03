МАУ скасувала ще один рейс у Єреван
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала вже четвертий регулярний рейс у столицю Вірменії. Все через бойові дії в Нагірному Карабасі.
Після аналізу доцільності польотів у зону вірменсько-азербайджанського конфлікту МАУ вирішила скасувати ще один рейс "Київ – Єреван". Літак, який був запланований на 5 жовтня, не полетить у столицю Вірменії. Про це повідомили на сайті МАУ.
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На превеликий жаль ситуація в регіоні залишається нестабільною. Безпека – наш безсумнівний пріоритет. Ми бажаємо, щоб ситуація нормалізувалася і ми змогли повернутися до регулярної програми польотів, адже Вірменія – одна із найбільш відвідуваних українцями країн,
– підкреслили в МАУ.
Рішення авіакомпанії підтримує Державна авіаційна служба України. МАУ також додали, що безпеку здійснення кожного рейсу розглядають окремо.
Головне про війну в Нагірному Карабасі
- Бойові дії в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня.
- Все через тридцятилітній конфлікт Вірменії та Азербайджану.
- У поновленні бойових дій обидві сторони звинувачують одна одну.
- Держави повідомили про втрати серед мирних жителів та військових.
- У конфлікті двох держав Туреччина підтримує Азербайджан, а Росія – Вірменію. Натомість Україна висловила підтримку територіальній цілісності Азербайджану.
- Вірменія заявила, що готова до мирних переговорів.
- Туреччина закликала Азербайджан звільнити Нагірний Карабах від окупантів.
- Зранку 3 жовтня Азербайджан розпочав масштабний наступ у Нагірному Карабасі. Армія невизнаної республіки зупинила атаку.