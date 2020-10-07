У МАУ скасували всі рейси до Єревана: яка причина
"Міжнародні авіалінії України" скасували всі рейси до столиці Вірменії Єревана. Триватиме це щонайменше до 31 жовтня.
Що про скасування польотів до Єревана кажуть у МАУ
У авіакомпанії такий крок пояснюють високим ступенем ризиків для безпеки польотів в зоні конфлікту Вірменії та Азербайджану. Річ у тім, що країни поновили бойові дії через Нагірний Карабах. Про це повідомляє пресслужба МАУ.
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Також у "Міжнародних авіалініях України" запевнили, що уважно стежитимуть за розвитком подій. І після стабілізації ситуації розраховають відновити рейси до Вірменії. Розглянути це питання наразі планують наприкінці жовтня.
Також у МАУ повідомили, що представники компанії зв’яжуться з тими пасажирами, які вже придбали квитки на рейси до Єревану. Їм обіцяють надати всю необхідну підтримку.
Що цьому передувало
- 27 вересня в Нагірному Карабасі поновилися бойові дії. Азербайджана і Вірменія звинувачують один в одного в ескалації.
- Зрештою МАУ скасувала щонайменше 4 рейси до Єревана.
- У компанії тоді заявили, що на рішення вплинула нестабільна ситуація в регіоні.
- Такий крок з боку МАУ підтримує Державна авіаційна служба України.
- Також у МАУ зазначали, що, можливо, призупинять рейси до столиці Азербайджану Баку.