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      МАУ тимчасово скасовує рейси з Києва в Рим та Мілан

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      МАУ тимчасово скасовує рейси з Києва в Рим та Мілан / Фейсбук Flyuia.ua

      Авіакомпанія МАУ через стрімке поширення коронавірусу в Італії тимчасово призупиняє прольоти до Рима та Мілана. Обмеження діятимуть щонайменше до 8 квітня.

      Про скасування рейсів в Італію повідомили у фейсбуці МАУ.

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      З причини загострення ситуації в Італії, пов'язаної з поширенням Covid-19, МАУ призупиняє виконання рейсів з Києва до Рима і Мілана,
      – йдеться в повідомленні.

      Які рейси тимчасово скасовують:

      • між Києвом і Римом – будуть скасовані у період з 15 березня по 8 квітня 2020 року;
      • між Києвом і Міланом – з 15 березня по 14 квітня 2020;
      • між Києвом і Венецією – з 12 березня по 12 квітня 2020.

      Пасажири скасованих рейсів можуть переоформити квитки або повернути за них гроші. В авіакомпанії додають, що через велику кількість звернень час очікування відповіді наразі довший, ніж зазвичай.

      "Тих, у кого дата вильоту запланована після 15 квітня, по можливості просимо відкласти звернення до контакт-центру з нетермінових питань", – додали у пресслужбі МАУ.

      Авіакомпанія запевняє, що робить усе можливе для забезпечення своєчасного зворотного зв'язку за всіма зверненнями. Та просить пасажирів бути готовими назвати код бронювання або номер квитка, прізвища пасажирів, а також їхні паспортні дані.

      Коронавірус в Італії: основне

      • Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія. Там захворіли понад 15 тисяч людей
      • Спершу коронавірус поширився на північ держави, однак згодом охопив усю країну.
      • Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.
      • Пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.
      • Діє також заборона на публічні зібрання, зачинені перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари й ресторани.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Перший випадок зараження в Україні зафіксували 3 березня. Захворів чоловік з Чернівців, який напередодні подорожував Італією.
      • Згодом стало відомо ще про два випадки коронавірусу. Його виявили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області.
      • Лікарям не вдалося врятувати життя жінки зі Житомирщини, 13 березня вона померла.
      • З 11 березня в усій Україні ввели карантин на 3 тижні через поширення коронавірусу. Обмежувальні заходи триватимуть до 3 квітня.
      • Впродовж цього часу заборонене проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів. Тимчасово зупинили навчання у школах, університетах та дитсадках. Заборонено проводити масові заходи, в яких беруть участь понад 200 людей. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Києва авіація МАУ
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