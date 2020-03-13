МАУ тимчасово скасовує рейси з Києва в Рим та Мілан

Авіакомпанія МАУ через стрімке поширення коронавірусу в Італії тимчасово призупиняє прольоти до Рима та Мілана. Обмеження діятимуть щонайменше до 8 квітня.

Про скасування рейсів в Італію повідомили у фейсбуці МАУ.

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З причини загострення ситуації в Італії, пов'язаної з поширенням Covid-19, МАУ призупиняє виконання рейсів з Києва до Рима і Мілана,

– йдеться в повідомленні.

Які рейси тимчасово скасовують:

між Києвом і Римом – будуть скасовані у період з 15 березня по 8 квітня 2020 року;

між Києвом і Міланом – з 15 березня по 14 квітня 2020;

між Києвом і Венецією – з 12 березня по 12 квітня 2020.

Пасажири скасованих рейсів можуть переоформити квитки або повернути за них гроші. В авіакомпанії додають, що через велику кількість звернень час очікування відповіді наразі довший, ніж зазвичай.

"Тих, у кого дата вильоту запланована після 15 квітня, по можливості просимо відкласти звернення до контакт-центру з нетермінових питань", – додали у пресслужбі МАУ.

Авіакомпанія запевняє, що робить усе можливе для забезпечення своєчасного зворотного зв'язку за всіма зверненнями. Та просить пасажирів бути готовими назвати код бронювання або номер квитка, прізвища пасажирів, а також їхні паспортні дані.

Коронавірус в Італії: основне

Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія. Там захворіли понад 15 тисяч людей .

. Спершу коронавірус поширився на північ держави, однак згодом охопив усю країну.

Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.

Пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.

Діє також заборона на публічні зібрання, зачинені перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари й ресторани.

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