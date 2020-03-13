МАУ тимчасово скасовує рейси з Києва в Рим та Мілан
Авіакомпанія МАУ через стрімке поширення коронавірусу в Італії тимчасово призупиняє прольоти до Рима та Мілана. Обмеження діятимуть щонайменше до 8 квітня.
Про скасування рейсів в Італію повідомили у фейсбуці МАУ.
Читайте також Тих, хто повертається до України, відправлять на обсервацію
З причини загострення ситуації в Італії, пов'язаної з поширенням Covid-19, МАУ призупиняє виконання рейсів з Києва до Рима і Мілана,
– йдеться в повідомленні.
Які рейси тимчасово скасовують:
- між Києвом і Римом – будуть скасовані у період з 15 березня по 8 квітня 2020 року;
- між Києвом і Міланом – з 15 березня по 14 квітня 2020;
- між Києвом і Венецією – з 12 березня по 12 квітня 2020.
Пасажири скасованих рейсів можуть переоформити квитки або повернути за них гроші. В авіакомпанії додають, що через велику кількість звернень час очікування відповіді наразі довший, ніж зазвичай.
"Тих, у кого дата вильоту запланована після 15 квітня, по можливості просимо відкласти звернення до контакт-центру з нетермінових питань", – додали у пресслужбі МАУ.
Авіакомпанія запевняє, що робить усе можливе для забезпечення своєчасного зворотного зв'язку за всіма зверненнями. Та просить пасажирів бути готовими назвати код бронювання або номер квитка, прізвища пасажирів, а також їхні паспортні дані.
Коронавірус в Італії: основне
- Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія. Там захворіли понад 15 тисяч людей.
- Спершу коронавірус поширився на північ держави, однак згодом охопив усю країну.
- Італія стала першою країною у світі, яка через коронавірус ввела обмеження на території усієї країни.
- Пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.
- Діє також заборона на публічні зібрання, зачинені перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари й ресторани.
Коронавірус в Україні: головне
- Перший випадок зараження в Україні зафіксували 3 березня. Захворів чоловік з Чернівців, який напередодні подорожував Італією.
- Згодом стало відомо ще про два випадки коронавірусу. Його виявили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області.
- Лікарям не вдалося врятувати життя жінки зі Житомирщини, 13 березня вона померла.
- З 11 березня в усій Україні ввели карантин на 3 тижні через поширення коронавірусу. Обмежувальні заходи триватимуть до 3 квітня.
- Впродовж цього часу заборонене проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів. Тимчасово зупинили навчання у школах, університетах та дитсадках. Заборонено проводити масові заходи, в яких беруть участь понад 200 людей. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності.