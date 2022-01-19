Мав 22 правнуків: у Іспанії помер найстарший чоловік у світі

В іспанському місті Леон помер найстаріший чоловік у світі. Сантьяго де ла Фуенте прожив 112 років.

У вересні 2021 року його визнали найстаршим чоловіком у світі представники Книги рекордів Гіннеса. Він помер 18 січня на північному заході Іспанії у власному помешканні.

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Що відомо про найстарішого чоловіка у світі

Сантьяго де ла Фуенте народився 12 лютого 1909 року. Наступного місяця (12 лютого 2022 року) йому б виповнилось 113 років. За життя чоловік мав:

8 дітей;

14 внуків;

22 правнуків.

Чоловік пережив пандемію іспанського грипу, що розпочалася у 1918 році. У 13 років він вже почав працювати на взуттєвій фабриці.

Найстаріші люди у світі: головне

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