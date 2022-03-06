Мав неабиякий талант, – Єрмак про загибель Паші Лі, з яким приятелював

Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув в Ірпені 6 березня. Смерть свого друга прокоментував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як написав Єрмак, в Ірпені Павло Лі доставив гуманітарну допомогу, однак потрапив під обстріл ворога. Він наголосив, що війна не щадить нікого: забирає й чужих, і ближніх.

До теми 33-річний актор Павло Лі загинув під обстрілами в Ірпені

Керівник адміністрації президента повідомив, що знав Павла Лі особисто, адже він продюсував фільм "Правило бою", у якому знімався актор.

У житті він був такий же, як і на знімальному майданчику – блискучий, щирий, сповнений енергії. Він мав неабиякий акторський талант. Скільки ролей залишаться незіграними!

– підкреслив Єрмак.

6 березня Павло мужньо прийняв свій останній бій у лавах територіальної оборони. Бій проти темряви, яка хоче поглинути нашу рідну Україну.

"Сьогодні Прощена неділя. Та ми не пробачимо. Ні за Пашу, ні за інших. Ні за наші міста. Ні за покалічені долі. Ми будемо мстити. До кінця. До перемоги", – додав Єрмак.

Українському актору та ведучому було 33 роки. Він народився у Євпаторії, в Криму. Через вторгнення Росії він приєднався до лав Збройних сил України.

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