"Мавп не вожу": у Запоріжжі спалахнув расистський скандал

У Запоріжжі подружжя звинуватило таксиста у расизмі, бо він відмовився везти афроамериканця. Натомість водій таксі каже, що лише попросив чоловіка не сідати на переднє сидіння.

Нещодавно у Запоріжжі спалахнув расистський скандал. В його епіцентрі опинився чоловік з Конго та місцевий таксист.

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Подружжя звинуватило таксиста у расизмі

Олена та її чоловік Мішель розповіли, що навіть не думали, що звичайна поїздка у таксі так завершиться. Коли під'їхала машина, вони почали сідати у салон, однак, за словами жінки, почули образи.

Чоловік чекає поки я сяду, щоб закрити за мною, і відчиняє свої двері, а водій починає говорити: "Я мавп не вожу",

– розповіла пані Олена.

Вона додала, що одразу почала виходити, зрозумівши, що водій людина неадекватна. Однак услід він почав говорити до них нецензурною лексикою.

Чоловік Олени Мішель зазначив, що приїхав з Конго до України навчатися і залишився назавжди. За 33 роки проживання в Україні він не чув жодної образи у свою сторону.

Водій щойно побачив мене, почав ображати. Таких речей не можна пропускати, тому зараз я готовий зробити все можливе, щоб ця людина відповіла за свої слова,

– наголосив Мішель.

Як ситуацію коментує водій таксі

Таксист Дмитро розповів свій варіант подій. Він зазначив, що не возить пасажирів на передньому сидінні через епідемію коронавірусу. Саме це таксист начебто й намагався сказати подружжю. Пан Дмитро наполягає, що расистського підтексту у його словах не було – його не так зрозуміли.

Вони там між собою, як мені здалося, гримасували один одному, посміхалися, кривлялись, ну це їхня справа. Коли сідає на переднє, я кажу, що його не повезу на передньому сидінні, коли він ще й мавпує,

– заявив чоловік.

Та додав, що пасажирка почала кричати та голосно грюкнула дверима.

Рішення щодо ситуації прийме поліція

Подружжя вже звернулося щодо інциденту до правоохоронців. Вони хочуть, що таксиста покарали за законом, адже, якщо расистські висловлювання були, то це – кримінальний злочин. У цьому випадку таксисту загрожує штраф у розмірі 8 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Крім того, водій таксі, відмовивши пасажирам у поїздці, порушив законодавство про права споживачів.

За словами юриста Гіві Дзандзава, довести провину таксиста може бути складно, бо мають бути свідки або відеодокази.

У Запоріжжі спалахнув расистський скандал: дивіться відео TV5