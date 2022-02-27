Мая Санду передала харчі для українців, які стоять на кордоні з Молдовою

Президент Республіки Молдова Мая Санду передала меру міста Могилів-Подільський Геннадю Глухманюку харчові продукти.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Мая Санду передала харчі для українців

Повідомляється, що допомога направлена для громадян України, які стоять у чергах в пункті пропуску на кордоні з Молдовою.

до Молдови можна потрапити , якщо ви маєте, зокрема, внутрішні документи. Також туди пускатимуть без сертифіката про вакцинацію. Дітей пускатимуть на підставі свідоцтва про народження, звичайного або закордонного паспорта. Також до Молдови дозволять в'їжджати автомобілям без зелених карток.

Мая Санду передала харчі для українців / Фото Державна прикордонна служба України

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