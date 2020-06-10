На Харківщині випускники Харківського Національного університету внутрішніх справ вперше піднялися в небо. Після чотирьох років навчання шестеро курсантів сіли за штурвал гелікоптера Мі-2.

Незабаром новоспечені пілоти підуть служити до державної прикордонної служби, служби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, або ж – до Національної поліції. Про це повідомили на сайті МВС.

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Практичні навчання відбулися 10 червня на аеродромі "Коротич", що на Харківщині. Ректор Харківського Національного університету внутрішніх справ Дмитро Швець зазначив, щоб виконувати у польоти самостійно без інструкторів, курсантам треба налітати чимало годин.

Після проведення практичних занять з нальотів, зможуть виконувати самостійно польоти. Сьогодні ознайомчі польоти триватимуть протягом години для кожного. Їм необхідно буде налітати 130 годин, для того, щоб вони мали необхідні сертифікати для здійснення польотів,

– пояснив він.

Курсанти мають завершити навчання вже 1 липня, проте й після отримання дипломів вони продовжать практичні навчання, аби налітати по 130 годин кожен.

Наразі на озброєнні МВС є приблизно 10 гелікоптерів, проте найближчим часом має з'явитися ще півсотні. Україна уклала договір про співпрацю з Польською республікою, у межах якого український авіапарк збільшуватиметься. Незабаром в Україні можуть з'явитися понад 50 сучасних гелікоптерів.

Майбутні пілоти гелікоптерів МВС вперше піднялися в небо / Фото МВС