2. Гроші від МВФ вже в Україні: далі найважче







Гроші МВФ вже в дорозі. А значить, Україна отримує перепочинок і достатнє фінансування на найближчий час.



Найцікавіше про транш МВФ.

3. "Брехун і загроза Конституції": чи може Трамп вдруге стати президентом







У Дональда Трампа серйозні неприємності. Власне, неприємності у нього як почалися в день інавгурації, відзначений безпрецедентним жіночим маршем протесту, в якому взяло участь більше трьох мільйонів чоловік, так з тих пір не закінчувалися.



Вибори в США – знайте більше.

4. У Путіна рве "башні": нафтогазовий колапс і смута олігархів







Фінансово-політичні клани в РФ, визначає свою міць, міряються "кремлівськими баштами".



Більше матеріалів про Володимира Путіна – дивіться тут.

5. Америка, яку ми втратили, або Україна залишилась без могутнього союзника?







На тлі протестів, що відбуваються доречніше переживати не за долю США – які рано чи пізно розберуться з нинішніми проблемами – а за своє майбутнє.



Протести в США – все що відомо на сьогодні.