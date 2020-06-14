Майбутнє Трампа, наївність Зеленського та Україна може забути про дефолт: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Росії ніколи не буде соромно за анексію Криму, які випробовування чекають Україну після траншу МВФ та як вплинуть протести в США на нашу співпрацю.
1. Росія без Криму
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю одному з онлайн-видань стверджує, що росіянам буде соромно за анексію Криму і без повернення півострова не буде можливості нормально, відверто і дружно спілкуватися майбутнім поколінням.
Більше новин з анексованого Криму.
2. Гроші від МВФ вже в Україні: далі найважче
Гроші МВФ вже в дорозі. А значить, Україна отримує перепочинок і достатнє фінансування на найближчий час.
Найцікавіше про транш МВФ.
3. "Брехун і загроза Конституції": чи може Трамп вдруге стати президентом
У Дональда Трампа серйозні неприємності. Власне, неприємності у нього як почалися в день інавгурації, відзначений безпрецедентним жіночим маршем протесту, в якому взяло участь більше трьох мільйонів чоловік, так з тих пір не закінчувалися.
Вибори в США – знайте більше.
4. У Путіна рве "башні": нафтогазовий колапс і смута олігархів
Фінансово-політичні клани в РФ, визначає свою міць, міряються "кремлівськими баштами".
Більше матеріалів про Володимира Путіна – дивіться тут.
5. Америка, яку ми втратили, або Україна залишилась без могутнього союзника?
На тлі протестів, що відбуваються доречніше переживати не за долю США – які рано чи пізно розберуться з нинішніми проблемами – а за своє майбутнє.
Протести в США – все що відомо на сьогодні.