Має дуже знервувати Кремль, – Клімкін про зустріч на базі "Рамштайн"

Сьогодні, 26 квітня, понад 40 країн провели зустріч на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині. Там вони обговорили подальшу військову допомогу для України у війні, яку розв'язала Росія.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, що така зустріч імовірно сильно розізлить Москву.

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Зустріч антипутінської коаліції

Сьогоднішня зустріч на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині має дуже знервувати Кремль. Понад 40 країн та НАТО обговорили там не тільки координацію військової допомоги – це класно, але вже давно відбувається,

– зазначив Клімкін.

Він наголосив, що зараз ми бачимо в "Рамштайні" зустріч антипутінської й водночас проукраїнської коаліції. За його словами, це означає, що Захід надаватиме стільки військової допомоги, скільки буде необхідно Україні для перемоги у війні з Росією.

Захід почне діяти

Крім того, як наголосив Клімкін, стався ще один визначний прорив – Німеччина постачатиме нам важку зброю. Розпочне вона із самохідних зенітних установок Gepard, утім не обмежиться тільки ними.

Захід показав Путіну зуби й далі буде кусати, а не "погрожувати пальцем". Чим далі, тим більше,

– підсумував Клімкін.

До слова, країни, які брали участь в зустрічі на авіабазі "Рамштайн", прагнуть прискорити та синхронізувати постачання зброї в Україну. Водночас усі вони вірять в нашу перемогу.

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