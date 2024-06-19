Має вижити, але стан дуже важкий, – Садовий про чоловіка, травмованого через удар росіян

Росія атакувала Львів "Шахедами" у ніч на 19 червня. Внаслідок атаки є постраждалий та руйнування інфраструктури.

Відомо, що один чоловік потрапив до лікарні. Його стан оцінюється як важкий, але він має вижити.

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Що відомо про постраждалих внаслідок нічної атаки на Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Львів постраждав місцевий житель. Його з осколковим пораненням та переломами доставили в одну з лікарень міста.

Говорив з головним лікарем, загрози життю немає, має вижити, але стан дуже важкий,

– повідомив він.

Також він розповів, що внаслідок атаки "Шахедів" постраждали 15 приватних будинків, ще у декількох будівлях повилітали вікна. Зокрема, міський голова пообіцяв допомогти як мешканцям, так і бізнесу.

До слова, внаслідок нічної атаки постраждав Науково-Дослідницький інститут у Львові. За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, унаслідок падіння уламків БпЛА зруйновано дах, стіни та перекриття 2 поверху будівлі.