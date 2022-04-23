Маємо сильний міжнародний фронт, – Шмигаль зустрівся з українською громадою у США

23 квітня 2022 , 19:43
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Джерело:

Денис Шмигаль у телеграмі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває із візитом у США. Очільник Кабміну мав зустрічі з американськими посадовцями і не лише.

Навідав Шмигаль і громаду українців у США. Про це поділився у своїх соцмережах. 

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Українці по всьому світу працюють на нашу перемогу. Поспілкувався з українською громадою в Сполучених Штатах. Переконався: маємо сильний міжнародний фронт,
– підкреслив Шмигаль.

На зустрічі розгорнули український прапор. Також дехто одягнув вишиванки. Завітав і митрополит УГКЦ Борис Гудзяк. 

Зустріч Шмигаля з міністром оборони США: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик