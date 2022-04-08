Маєте молитися, щоб їх ліквідувала українська армія, – Подоляк звернувся до російських жінок

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до дружин російських військових, які зараз воюють в Україні. Він попередив росіянок та інших жителів держави-агресорки про наслідки.

Подоляк наголосив, що росіянам, які радіють смертям українців, варто дещо усвідомити.

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Михайло Подоляк звернувся до росіян

Радник глави ОП заявив, що ті російські загарбники, які ґвалтували українських дівчат та грабували, вже ніколи не зможуть жити, слідуючи букві закону.

Маєте молитися, щоб їх ліквідувала українська армія,

– звернувся Подоляк до російських жінок.

Він підкреслив, коли російські солдати повернуться додому, то почнуть ґвалтувати й грабувати вже там.

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