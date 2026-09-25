Суд скасував заборону на публікацію розслідування про 143 квартири брата керівника ДБР

23 вересня Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду, яке забороняло "Слідству.Інфо" та Центру протидії корупції публікувати розслідування про нерухомість Олександра Сухачова — брата директора ДБР.

Про це повідомило "Слідство.Інфо".

Що відомо про скасування заборони на публікацію матеріалу?

Медіаюристка та адвокатка видання у цій справі Оксана Максименюк заявила, що скасування рішення є важливим для захисту свободи слова.

За її словами, воно має зупинити подальші спроби через суди забороняти журналістські матеріали, зокрема резонансні розслідування.

Нагадаємо, 6 липня 2026 року "Слідство.Інфо" та ЦПК планували опублікувати розслідування про 143 об'єкти нерухомості Олександра Сухачова.

Саме цього дня Печерський райсуд Києва заборонив публікацію матеріалу. Суд дійшов висновку, що оприлюднення інформації про майно Сухачова, обставини придбання нерухомості та джерела її фінансування може завдати йому шкоди, яку буде неможливо усунути після публікації.

Також у суді зазначили, що матеріал може порушити комерційну таємницю ТОВ "Парковий-2".

У рішенні суду йшлося, що Сухачов не давав згоди на оприлюднення інформації про належні йому 143 об'єкти нерухомості.

"Слідство.Інфо" та ЦПК розцінили це рішення як тиск на журналістів і обмеження свободи слова.

17 липня на знак солідарності вісім українських медіа одночасно опублікували розслідування про нерухомість брата директора ДБР. Згодом до них приєдналися ще 19 редакцій.

У результаті матеріал, який Печерський суд намагався заборонити, набрав близько 4 мільйонів переглядів.

Які неприємні факти з'ясували журналісти?

Олександр Сухачов родом із Харкова. У 2007 – 2015 роках він працював як ФОП і займався орендою нерухомості.

Також Сухачов мав частки в кількох компаніях та очолював деякі з них. Журналісти знайшли його на фотографії працівників державного "Укргазбанку" за 2025 рік. У телефонних контактах його могли записувати як представника різних банків.

У 2018 – 2020 роках Сухачов придбав 143 квартири у двох харківських житлових комплексах – "IT-Парк Мануфактура" та "Урбан Сіті". Їх будувала компанія "Строй Сіті".

За даними розслідувачів, квартири купували за балансовою вартістю – від 20 до 50 тисяч гривень за об'єкт, що значно нижче за ринкові ціни.

Щонайменше частину цієї нерухомості Сухачов згодом продав.

У період придбання квартир Олександр працював у Генеральній прокуратурі, а також проходив службу у Службі зовнішньої розвідки.

У 2021 році Національна поліція розпочала розслідування діяльності компанії "Строй Сіті".

Правоохоронці перевіряли будівництво восьми житлових комплексів у Харкові. За версією слідства, компанія могла самовільно займати земельні ділянки та зводити там будинки.

Під час обшуків у "Строй Сіті" поліцейські виявили печатки та фінансові документи компанії, пов'язаної з Олександром Сухачовим. На думку журналістів, це може свідчити про його зв'язок із забудовником.

У грудні 2022 року заступник генерального прокурора доручив передати розслідування щодо "Строй Сіті" до Головного слідчого управління ДБР. На той час бюро очолював Олексій Сухачов. ДБР певний час розслідувало цю справу, однак підозр нікому не оголосили.

У серпні 2025 року провадження передали Національній поліції, яка згодом його закрила.