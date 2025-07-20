Росія заробила десятки мільйонів доларів на "націоналізації" майна в Криму, – ISW

Окупаційна влада Криму заробила понад 20 мільйонів доларів від продажу майна. Росіяни називають це "націоналізацією" майна українців.

Сума вказана за об'єкти, що продали впродовж першої половини 2025 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Який прибуток росіян від продажу майна у Криму?

У звіті ISW вказано, що голова окупаційної "держради" Криму Володимир Константинов заявив, що йдеться про 25 об'єктів нерухомості, вилучених у так званих "ворогів Криму та Росії".

За його словами, прибуток у розмірі 2,2 мільярда рублів (близько 28 мільйонів доларів) вже надійшов до бюджету Криму.

Константинов стверджує, що ці кошти підуть на розвиток Криму та виплату пільг російським військовим, які воюють проти України,

– йдеться у звіті ISW.

За даними аналітиків, Росія системно використовує "націоналізацію" українського майна як засіб тиску та покарання. Людей фактично позбавляють права власності на окупованих територіях.

Цікаво те, що продаж майна на тимчасово окупованій території помітно прискорився. Так, за весь період із 2022 по 2024 роки росіяни отримали 4,8 мільярда рублів, що становить близько 61 мільйон доларів.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники незаконно вивезли з Бердянська понад 400 тисяч тонн українського зерна. Вони підробили документи про його походження та продали зерно за кордон.