Одразу буде удар у відповідь: майор у відставці оцінив, на що може наважитися Лукашенко

Загроза наступу з боку Білорусі дійсно існує. Однак самопроголошений президент Олександр Лукашенко прекрасно розуміє, яку ціну він заплатить в разі такої атаки.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що Лукашенко вже давно підігрує диктатору Путіну. При цьому повноцінно він поки що так і не вступив у війну проти України.

Чи буде наступ з Білорусі?

За словами Гетьмана, Україна вже попередила безпосередньо самого Лукашенка, що в разі агресії одразу запуститься низка важливих процесів. В такому випадку Білорусь, згідно з ними резолюціями ООН, вважатиметься агресором. В такому випадку Україна зможе зробити усе необхідне, аби себе убезпечити.

Очевидно, що Лукашенко прекрасно бачить, як українські дрони летять по Росії. Аналогічні удари по Білорусі будуть ще більш руйнівними. Тому малоймовірно, що Лукашенко повноцінно вступить у війну проти України.

Росіяни не можуть впоратися з нашими ударами. А ППО Білорусі є значно гіршою, а відстань – значно ближча. Значить удари будуть ще потужнішими,

– сказав Гетьман.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь розбудовує дорожню інфраструктуру в прикордонних районах з Україною. Також там облаштовують артилерійські позиції.

На думку Гетьмана, обстріл з артилерії з боку Білорусі по Україні цілком може статися. І тут вже питання, як це сприймати: чи буде це визначено як акт агресії або ж як просто провокація.

Зрештою кордон на кордоні з Білоруссю є доволі невелика кількість місць, де можна проїхати важкою технікою. Ці ділянки непогано укріплені та заміновані. Тому шанси просунутися до українських міст звідти дорівнюють нулю. Та й одразу по Білорусі полетить потужний удар у відповідь,

– підкреслив Гетьман.

