Президентка Молдови Санду попросила Росію поділитися "Супутником V"

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Президентка Молдови Майя Санду вважає за необхідне щеплення населення російською вакциною "Супутник V". Політикиня вже попросила російського посла, аби Росія поділилася з Молдовою вакциною.

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Майя Санду у фейсбуці

Зустріч з російським послом Олегом Васнєцовим президентка Молдови провела 25 березня. Епідеміологічна ситуація та вакцинація й стали основними темами розмови.

До слова Молдова отримала перші дози вакцини проти COVID-19 – завдяки Румунії

Майя Санду наголосила, що вбачає своїм пріоритетним завданням доступ населення до "ефективних вакцин усіх типів", наскільки це можливо.

Ще раз підкреслила, як і під час попередніх дискусій, що ми хотіли б отримати допомогу від Росії – для швидшого доступу до вакцини "Супутник V",
– заявила молдовська лідерка.

Резюмуючи, вона наголосила, що чим швидше населення Молдови отримає доступ до вакцин, тим швидше держава зможе повернутися до нормального існування.

Коротко про Майю Санду:

  • Це президентка Молдови, обрана наприкінці 2020 року. Вона є проєвропейською політикинею, особливо якщо порівнювати з головним опонентом – проросійським Ігорем Додоном.
  • Після обрання главою держави Санду заявила, що хоче розвивати добрі відносини з усіма партнерами – Україною, Румунією, Росією та Європейським Союзом.
  • До слова, у Молдови досі є невирішений конфлікт з Росією. Остання веде окупацію частини території незалежної держави та контролює бойовиків з невизнаного Придністров'я.