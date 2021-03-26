Президентка Молдови Санду попросила Росію поділитися "Супутником V"

Президентка Молдови Майя Санду вважає за необхідне щеплення населення російською вакциною "Супутник V". Політикиня вже попросила російського посла, аби Росія поділилася з Молдовою вакциною.

Зустріч з російським послом Олегом Васнєцовим президентка Молдови провела 25 березня. Епідеміологічна ситуація та вакцинація й стали основними темами розмови.

До слова Молдова отримала перші дози вакцини проти COVID-19 – завдяки Румунії

Майя Санду наголосила, що вбачає своїм пріоритетним завданням доступ населення до "ефективних вакцин усіх типів", наскільки це можливо.

Ще раз підкреслила, як і під час попередніх дискусій, що ми хотіли б отримати допомогу від Росії – для швидшого доступу до вакцини "Супутник V",

– заявила молдовська лідерка.

Резюмуючи, вона наголосила, що чим швидше населення Молдови отримає доступ до вакцин, тим швидше держава зможе повернутися до нормального існування.

Коротко про Майю Санду: