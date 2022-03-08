Майя Санду в привітанні до 8 березня згадала про українських жінок

Президент Молдови Майя Санду у своєму дописі в соціальній мережі фейсбук згадала про українських жінок.

За її словами, боротьба жінок за мирний та рівний світ триває. Сьогодні українки перевозять своїх дітей та літніх людей через кордон країни, йдуть воюють разом з чоловіками за незалежність рідної землі.

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"Жінки з України, з Молдови та з усього світу – вимагають припинення війни та відновлення миру. Ми знаємо: мир і життя в пріоритеті", – написала Майя Санду.

Крім того, вона зазначила, що кожен має силу впоратися з будь-якими труднощами. "Ми просто повинні вірити у власні сили та діяти наполегливо. Будьте здорові, бережіть себе та оточуючих, дозволяйте собі рости та сяяти. Давайте разом побудуємо світ, де голоси жінок мають значення – в такому світі немає місця війні", – додала Майя Санду.

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