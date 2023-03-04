Німецький Rheinmetall хоче купити майже 100 Leopard 1 для України, – ЗМІ
Джерело:Sky News
Нещодавно стало відомо, що потужний німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall веде переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу у нашій державі. Однак, на цьому допомога, ініційована концерном, не завершується.
Раніше керівник компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що для перемоги в війні Україні потрібно від 600 до 800 танків. Тож, вочевидь, він вирішив допомогти не лише заводом, а й готовою технікою.
До теми Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні
Майже 100 танків Leopard 1
Так, західні ЗМІ повідомляють, що Rheinmetall хоче придбати ще 96 танків Leopard 1 для України у швейцарської оборонної фірми Ruag. Вона ж купила ці танки ще у 2016 році в Італії, де техніка перебуває й до сьогодні.
Однак не всі ці танки будуть готові одразу відправитися на фронт до військових України, адже закуплена техніка є потриманою та непрацездатною. Значну їх частину ще необхідно буде відремонтувати. Так, раніше Паппергер підкреслював, що з близько 100 старих моделей Leopard 1, концерн може відновити 88.
Rheinmetall хотів придбати транспортні засоби та чітко дав зрозуміти, що вони будуть доставлені в Україну після ремонту,
– повідомив у ЗМІ представник Ruag.
Складнощі в реалізації задуму
Однак не все так просто з реалізацією цього задуму. За даними швейцарського ЗМІ Tages-Anzeiger компанія Ruag обговорив цю ідею з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії та отримав негативну відповідь.
Однак вважається, що угода все ще може бути реалізована. Ймовірно, його обговорить Федеральна рада Швейцарії,
– повідомили у ЗМІ.
Що відомо про Leopard 1
- Танки Leopard 1 є першою подібною технікою створеною в Німеччині після завершення Другої світової війни. А на озброєння їх прийняли у 1965 році. Однак варто зауважити, що Leopard 1 має низку модифікацій, основна з яких А5 1987 року випуску.
- Так, система управління озброєнням Leopard 1A5 – EMES 18, створена на основі СУО танка Leopard 2. Вона десь на рівні радянських танків кінця 80-х років, таких як Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не краща, адже має набагато якісніші прицільні пристрої та нічний режим.
- За п’ять модернізацій німецький танк також значно наростив захист, отримав стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем.
- Вогнева потужність нарізної гармати такого танку з калібром 105 міліметрів непогана, адже бронепробиття натівським бронебійним підкаліберним снарядом становить 450 – 500 міліметрів на дистанції 2 кілометрів.