Майже 14 тисяч життів, – омбудсменка розповіла про злочини окупантів за 8 років війни

На сході України вже восьмий рік поспіль триває кривава та жорстока російсько-українська війна. Під час неї ворог системно порушує права людей та забирає найцінніше – життя.

Як зазначила уповноважений Верховної Ради України із прав людини Людмила Денісова, за роки війн обірвалося життя майже 14 тисяч людей.

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Найгірше, що злочини проросійських бойовиків продовжуються, а право на життя та безпеку на сході України порушується щодня.

Через це загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, зокрема 152 дитини. 34 тисячі поранені. Це продовжується кожного дня,

– уточнила українська омбудсменка.

Вона додала, що 121 громадянин України перебувають в ув'язненні в тимчасово окупованому Криму та Росії. Їх незаконно утримують за політично та релігійно-вмотивованими звинуваченнями. Водночас одразу 71 особу окупанти засудили на тривалі терміни.

Тим часом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 296 українців, серед них:

252 цивільні особи (зокрема 4 волонтери),

44 військовослужбовці.

Додамо, що наприкінці вересня у Києві, під стінами посольства Росії, відбулася акція. Активісти зібралися, аби привернути увагу до українських політичних в'язнів, яких незаконно утримує Кремль. У руках люди тримали плакати із написами "Свободу політичним в'язням" та "Росія – тюрма народів".

Повний текст публікації Людмили Денісової:

Восьмирічна окупація Російською Федерацією частини територій нашої країни призводить до системних порушень прав людини. Через порушення права на життя та безпеку на сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, зокрема 152 дитини. 34 тисячі поранені. Це продовжується кожного дня.

Незгода з діями окупанта, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стають підставою для переслідування та порушення права на свободу й особисту недоторканість. За політично та релігійно-вмотивованими звинуваченнями 121 громадянин України перебуває в ув'язненні в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації, зокрема 86 кримських татар. 71 особу вже засуджено на тривалі терміни.

У незаконному ув'язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України, з них: 252 цивільні особи (зокрема 4 волонтери), 44 військовослужбовці. Жителі тимчасово окупованих територій України позбавлені права на освіту та одержання інформації рідними українською та кримськотатарською мовами.

Агресор проводить активну інформаційну пропаганду, викорінює все українське, знищує національну ідентичність українців та кримських татар. Вплинути на державу-окупанта з метою припинення порушень прав людини можливо лише шляхом скоординованої міжнародної підтримки задля тиску на Російську Федерацію.