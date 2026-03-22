Майже 140 дронів летіло на Україну, є 8 влучань: скільки цілей збили сили ППО

У ніч на неділю, 22 березня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Україну ударними дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 127 ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 22 березня (з 18:00 21 березня) ворог застосував 139 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.

Близько 80 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки було зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Наразі російська атака триває, в повітряному просторі країни досі перебувають декілька ворожих БпЛА. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які регіони були під атакою?