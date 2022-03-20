Майже 2 тижні ми ховали їх у бомбосховищах, – Живицький розповів про долю малюків із Сумщини
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про малюків, яких вдалося евакуювати із Сум. Їх пів місяця ховали у бомбосховищах.
Загалом із Сум вивезли 71 дитину. Більшість малят потребують нагляду медиків.
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Діток 2 тижні ховали у бомбосховищах
Живицький зазначив, що майже 2 тижні малюків у бомбосховищах. На щастя, ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці за кордоном, знайшлися швидко.
І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій. Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів. Із Сум ми евакуювали 71 дитинку,
– зауважив голова ОВА.
Наразі частина малят лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова.
"Я вдячний з усього серця за турботливий прийом нашої малечі. Дякую всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та прихисток якомога далі від війни. Ми переможемо орків і повернемо дітей до рідної Сумщини!", – підсумував Живицький.
Частина малят перебувають під наглядом лікарів / Фото Наталки Волосацької
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