Майже 2 тонни гумвантажу лише за день: як Україна співпрацює з іншими країнами
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
На тлі російського вторгнення в Україну активізувалося волонтерство. Допомагають нашим бійцям та постраждалим мирним мешканцям не лише українці, але й люди закордоном.
Як розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за 2 березня 2022 року в Україну ввезли 1 764 тонн гуманітарного вантажу.
Важливо До оточених міст доправляють гумвантажі: залізницею відправили понад 1 тисячу тонн допомоги
Все це передали з:
- Польщі,
- Словаччини,
- Угорщини,
- Румунії.
Станція Чоп – логістичний хаб для гуманітарної допомоги: дивіться відео
Тимошенко також пояснив, як Україна працює з іноземними партнерами та громадянами щодо отримання гуманітарної допомоги:
- створили Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги, що надходить від іноземних партнерів та небайдужих громадян країн світу,
- сформували чіткий перелік найбільш необхідної гуманітарної допомоги,
- створили логістичні центри на території Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та на українській території,
- уряд України спростив ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створили зелені коридори для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги,
Дякуємо країнам-сусідам за підтримку та допомогу! Разом ми переможемо,
– наголосив Тимошенко.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!