Майже 2 тонни гумвантажу лише за день: як Україна співпрацює з іншими країнами

На тлі російського вторгнення в Україну активізувалося волонтерство. Допомагають нашим бійцям та постраждалим мирним мешканцям не лише українці, але й люди закордоном.

Як розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за 2 березня 2022 року в Україну ввезли 1 764 тонн гуманітарного вантажу.

Важливо До оточених міст доправляють гумвантажі: залізницею відправили понад 1 тисячу тонн допомоги

Все це передали з:

Польщі,

Словаччини,

Угорщини,

Румунії.

Станція Чоп – логістичний хаб для гуманітарної допомоги: дивіться відео

Тимошенко також пояснив, як Україна працює з іноземними партнерами та громадянами щодо отримання гуманітарної допомоги:

створили Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги, що надходить від іноземних партнерів та небайдужих громадян країн світу,

сформували чіткий перелік найбільш необхідної гуманітарної допомоги,

створили логістичні центри на території Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та на українській території,

уряд України спростив ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створили зелені коридори для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги,

Дякуємо країнам-сусідам за підтримку та допомогу! Разом ми переможемо,

– наголосив Тимошенко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!