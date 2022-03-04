Майже 2 тонни гумвантажу лише за день: як Україна співпрацює з іншими країнами

4 березня 2022 , 13:33
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Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

На тлі російського вторгнення в Україну активізувалося волонтерство. Допомагають нашим бійцям та постраждалим мирним мешканцям не лише українці, але й люди закордоном.

Як розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за 2 березня 2022 року в Україну ввезли 1 764 тонн гуманітарного вантажу.

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Все це передали з:

  • Польщі,
  • Словаччини,
  • Угорщини,
  • Румунії.

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Тимошенко також пояснив, як Україна працює з іноземними партнерами та громадянами щодо отримання гуманітарної допомоги:

  • створили Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги, що надходить від іноземних партнерів та небайдужих громадян країн світу,
  • сформували чіткий перелік найбільш необхідної гуманітарної допомоги,
  • створили логістичні центри на території Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та на українській території,
  • уряд України спростив ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створили зелені коридори для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги,

Дякуємо країнам-сусідам за підтримку та допомогу! Разом ми переможемо,
– наголосив Тимошенко.

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Автор: Альона Захарова