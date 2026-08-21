Летіли понад 130 дронів: як ППО відбила нічну атаку

Росія в ніч на 21 серпня атакувала Україну безпілотниками. Ворог запустив по мирних містах 135 дронів.

Українським захисникам вдалось збити понад 100 БпЛА. Про це повідомили у Повітряних силах.

Які результати ППО?

Росія з 18:00 20 серпня запустила по Україні 135 безпілотників різних типів: "Шахед" (в тому числі реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Країна-агресорка запускала їх як зі своєї території, так і з ТОТ:

Курськ;

Міллєрово;

Орел; Приморсько-Ахтарськ;

ТО Донецьк;

ТО Крим.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– зазначили у Повітряних силах.

Також вони повідомили, що зафіксовані влучання 27 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків ще на 3.

Наразі у повітряному просторі перебуває декілька російських безпілотників.



Результати роботи ППО / Інфографіка Повітряних сил

У п'ятницю, 21 серпня, окупанти завдали удару дронами по території Сумської області. Під удар потрапили Суми та Конотоп. Внаслідок атаки є постраждалі.