Майже 50% громадян Німеччини невдоволені роботою Олафа Шольца

Серед німців невдоволення діяльністю канцлера Німеччини Олафа Шольца сягнуло найвищого рівня за час його перебування на посаді.

Відповідне соціологічне опитування провела соцслужба INSA на замовлення найбільшого німецького друкованого видання Bild am Sonntag.

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Зазначається, що 49% опитаних – невдоволені роботою Олафа Шольца, а 38% – задоволені.

За попередніми даними, це найбільший показник невдоволення його діяльністю з моменту вступу на посаду Шольца 8 грудня 2021 року.

Щодо федерального уряду Німеччини: 55% німців незадоволені його діями, 35% учасників опитування мають позитивне ставлення.

На виборах у вересні минулого року Соціал-демократична партія вперше за 16 років змогла перемогти блок ХДС/ХСС. Владна СДПН поступається позиціями консерваторам на 1 відсоток.

Так, СДПН має 25% вподобань, а консерватори – 26%.

Також "Зелені", які наразі входять у коаліцію, покращили свої позиції на 1 процентний пункт і мають 17% підтримки.

Зокрема, про результати ще двох партій – правих та лівих: "Альтернатива для Німеччини" – 10% (мінус 1 процентний пункт), Ліві – 5%.

Опитування було проведено серед 1002 респондентів.

Раніше повідомлялось, що німці критикують дії канцлера Шольца останнім часом, оскільки той показує свою нерішучість стосовно запровадження енергетичного ембарго проти Росії, а також вагається у наданні зброї для Україні.

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