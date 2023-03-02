Майже 70% киян та 65% переселенців підтримують рішення демонтувати радянські пам’ятники

Рішення міської влади Києва демонтувати пам’ятники Ватутіну, Чкалову та іншим радянським діячам вважають правильним майже 70% киян.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Читайте також Робота Віталія Кличка як мера столиці задовольняє майже 70% киян, – соцопитування

Скільки осіб підтримують рішення про демонтаж радянських пам’ятників

Майже 70% опитаних киян підтримують рішення міської влади Києва демонтувати радянські пам’ятники, близько чверті – не підтримують. Серед переселенців підтримують це рішення майже 65%, проти цього – близько 20%,

– повідомляє "Рейтинг".

Відповідаючи на запитання "Як ви ставитесь до рішення міської влади Києва демонтувати радянські пам’ятники?", 50% киян обрали відповідь "Цілком підтримую". Ще 18% сказали, що "скоріше підтримують".

Серед переселенців, які зараз мешкають у столиці, 44% повністю підтримують рішення про знесення пам’ятників і 20% – "скоріше підтримують".



Скільки осіб підтримують рішення про демонтаж радянських пам’ятників / Дані група "Рейтинг"

Порівняльне дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося з 16 по 27 лютого серед мешканців Києва та переселенців від 18 років і старше. Опитано 800 киян та 800 переселенців методом інтерв’ю face-to-face. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка – менш як 3,5%.

Раніше повідомлялося, що Київська міська влада давно зверталася до Міністерства культури з проханням надати дозвіл на демонтаж радянських та імперських пам’ятників. Одразу після рішення Мінкульту про позбавлення пам’ятників Ватутіну та Чкалову статусу об’єктів культурної спадщини їх було демонтовано. Зараз очікується рішення Мінкульту щодо пам’ятників Щорсу і Пушкіну.