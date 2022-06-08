Майже у 700 деокупованих населених пунктах відновили газопостачання, зі світлом – 900, – ОП

Завершилась 104 доба рішучого протистояння України російським загарбникам. На деокупованих територіях тривають розмінування, а місцевим мешканцям поступово відновлюють доступ до комунальних послуг.

Так, у низці деокупованих населених пунктів різних областей України вже вдалось частково або повністю відновити критичну інфраструктуру. Про це детально розповів заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко на вечірньому брифінгу 7 червня.

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Відновлення зруйнованої інфраструктури у деокупованих населених пунктах

Кирило Тимошенко повідомив, що поки Збройні Сили мужньо тримають оборону України, працівники ДСНС, комунальні служби та дорожники щодня працюють над відновленням зруйнованої інфраструктури. Зокрема, тривають розмінування деокупованих територій й відновлюються лінії постачання води, електроенергії та газу:

газопостачання поновили у 694-х населених пунктах;

населених пунктах; електроенергією забезпечено майже 900 населених пунктів;

населених пунктів; воду у кранах мають мешканці 627 звільнених міст та селищ.

Ситуація з критичною інфраструктурою на Півночі

У Сумській області комунальники займаються розчищенням завалів після обстрілів ворогом населеного пункту Краснопілля. В Охтирці прибирають вулично-дорожну мережу та ремонтують водовід на водозаборі "Гусинка". Тривають ремонтно-відновлювальні роботи мереж газопостачання, що були пошкоджені унаслідок бойових дій в Охтирському районі, здійснюється ремонт доріг.

На Київщині триває обстеження абонентських інженерних мереж і трансформатних підстанцій. За його результатами буде визначено, чи є потреба у фінансуванні відновлювальних робіт щодо об'єктів. У всіх населених пунктах Київської області, де було відновлено газопостачання, "Київоблгаз" здійснює оперативне обстеження та пуск ресурсу.

Триває розмінування територій на Чернігівщині. Відновлювальні роботи здійснюють, зокрема, у селі Ягідне. Офіс Президента доручив оперативно відновити Чернігівську обласну дитячу лікарню та місцевий центр крові – їхнє відновлення уже розпочалось.

У Житомирській області триває поступова ліквідація наслідків воєнних дій. Зокрема, у Малинській територіальній громаді, селах Залісся та Новопіль, обстежено пошкоджені будинки. Спеціалісти оглядають Волицьку гімназію. У селі Гладковичі відбувається ремонт покрівлі ЦНАПу.

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Харківщина

За добу 7 травня у Харкові вдалось відновити газопостачання 308 споживачам. Відновлювальні роботи газорозподільних мереж тривають у таких населених пунктах області:

Дергачі;

Черкаська Лозова;

Рогань;

Чкаловське.

Крім того, на Харківщині активно відновлюється електропостачання. Зокрема, у Лозовій, після останніх ворожих обстрілів, знову підключили до електроенергії 3 600 споживачів. Крім того, у Дергачах та Солоницівці було відновлено світло у домівках ще 107 абонентів. На відновлення електроживлення очікують мешканці Вільхівки та Елітного.

Разом з тим користуватись електроенергією знову можуть 192 абоненти у Чугуєві та 40 у селі Петрівка. В обласному центрі світло після знеструмлення з'явилось у домівках понад 1 тисячі харків'ян.

Тим часом водопостачання вдалось відновити 2 тисячам абонентів Харкова. Тривають ремонтні роботи мереж водопостачання та водовідведення у Чугуєві та Рогані – комунальники постійно працюють над ліквідацією наслідків ворожих авіаударів.

Брифінг Кирила Тимошенка від 7 червня: дивіться відео

Довідник з відбудови

Кирило Тимошенко пригадав, що майже місяць тому анонсував розробку Довідника з відбудови міст. Над ним на волонтерських засадах працюють українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери. За словами заступника керівника Офісу Президента, наразі вже готова перша частина цього довідника.

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