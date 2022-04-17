Майже 90% пекарень у Росії працюють на обладнанні з ЄС, яке зараз вже заборонено ввозити

За даними російських ЗМІ, у Росії майже всі пекарні працюютьна обладнанні, яке завозили з країн Європи. П'ятий пакетсанкцій, які ввів ЄС, зпбороняє ввозити це обладнання. Запасів комплектуючих для приладів вистачить на декілька місяців.

На думку експертів, комплектуючі все ж будуть потрапляти до Росії – це відбуватиметься завдяки паралельному імпорту.

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Та через дефіцит комплектуючих собівартість готової продукції може значно збільшитись.

Фахівці повідомляють, що Росія вже шукає альтернативних постачальників у Туреччині та Китаї.

Голова Національної спілки хлібопечення Рустам Айдієв розповів, що залежність пекарів від переважно європейського обладнання у великих містах досягає 80 – 90 відсотків, а в регіонах 50 – 70 відсотків.

При цьому він вважає, що замінити потрібну електроніку буде практично неможливо – росіяни навряд чи будуть працювати з постачальниками європейських комплектуючих.

Мало хто погодиться займатися реекспортом через треті країни, побоюючись вторинних санкцій,

– зазначив Айдієв.

На думку Віцепрезидента Спілки пекарів і кондитерів Юрія Кацнельсона, Росія може "врятуватися" коштом паралельного імпорту, який країна легалізувала як контрсанкції – тепер у Росії можна поставляти імпорт без дозволу його виробника. Цей крок країни-агресора призведе до зростання витрат, та, відповідно, ціни від виробника, впевнений Кацнельсон.

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