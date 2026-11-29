У Польщі 47,4% громадян виступають за розрив дипломатичних зв'язків із Росією. Поштовхом до радикалізації суспільних настроїв стали регулярні факти порушення польського повітряного простору російськими ракетами й дронами.

Відповідне опитування провела соціологічна компанія SW Research на замовлення польського видання Rzeczpospolita. Проти припинення офіційних контактів з Москвою висловилися 26,8% опитаних, тоді як ще 25,8% респондентів не визначилися з відповіддю.

Хто найбільше підтримує ізоляцію Москви?

Найбільшу рішучість у питанні припинення дипломатичних зв'язків із Кремлем демонструють старші громадяни та люди з високим рівнем доходів. Серед респондентів віком понад 50 років розрив відносин підтримує рівно половина. Серед тих, чий щомісячний дохід перевищує 7000 злотих, цей показник досягає 55,1%.

Причиною такого запиту в суспільстві стала ціла серія інцидентів із порушенням польського кордону військовими об'єктами ворога. Зокрема, 20 листопада на території Польщі впали три російські крилаті ракети Х-101.

Місцева прокуратура розпочала розслідування і з'ясувала, що ці ракети виготовили буквально впродовж останніх тижнів на військових заводах під Москвою.

Черговий інцидент стався 23 листопада, коли російський дрон залетів у повітряний простір країни, описав коло над Люблінським воєводством і полетів назад у бік України.

Безпілотник був обладнаний спеціальною розвідувальною апаратурою для спостереження. На тлі цих загроз польський уряд планує запровадити безпольотну зону на сході країни наприкінці поточного або на початку наступного року.

Раніше ми писали про те, що Польща закликає союзників по НАТО розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо ті прямують у бік країн Альянсу. Пропозицію озвучили після падіння трьох російських Х-101 на польській території минулого тижня.

Як повідомляє Bloomberg, це питання порушили під час зустрічі представників країн НАТО в Брюсселі. Поки ініціатива перебуває на стадії обговорення, однак частина союзників уже висловила їй підтримку.