На Україну летіла майже сотня дронів та балістична ракета: як відпрацювали сили ППО

В ніч на 21 січня російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 84 ворожі БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Варто зазначити, що наразі атака триває, в повітряному просторі досі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Скільки дронів атакували Україну?

Для атаки противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим та 97 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Донецьк.

Близько 70 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили Повітряні сили.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зеленський висловився про роботу ППО